Hoher Migrationsanteil an Plauener Grundschulen: Stellenstreichung bei Schulsozialarbeit reißt Riesenlücke

Plauen
Rund zehn Jahre konnten die Schulleiter auf die Unterstützung durch spezialisierte Schulsozialarbeiter setzen, um ausländische Schüler zu fördern und zu integrieren. Eine Weiterfinanzierung scheiterte. Und nun?
Eine Fortsetzung der speziellen Schulsozialarbeit an Plauener Grundschulen für Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund ist gescheitert. Darüber hat Bürgermeister Tobias Kämpf (CDU) in der jüngsten Sitzung des städtischen Sozial- und Bildungsausschusses informiert.
