Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall in Plauen

Auf der B 173 ist am Donnerstagmorgen ein Fiat-Transporter auf einen VW aufgefahren, dessen Fahrerin bremsen musste.

Plauen.

Bei einem Auffahrunfall, der sich am Donnerstagmorgen im Plauener Stadtteil Alt-Chrieschwitz ereignet hat, ist nach Polizeiangaben erheblicher Sachschaden entstanden. Den Informationen aus der Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau zufolge hatte eine 57-Jährige, die mit einem VW auf der B 173 in Fahrtrichtung Plauen unterwegs war, gegen 7.45 Uhr ihr Auto abgebremst, als vor ihr ein Fahrzeug in den Voigtsgrüner Weg abbiegen wollte. Der 29-jährige Fahrer eines hinter dem VW fahrenden Fiat-Transporters habe die Situation zu spät erkannt und sei mit seinem Transporter auf den VW aufgefahren. Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand, es entstand jedoch Gesamtschaden von circa 15.000 Euro an den Fahrzeugen. (mib)