Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen

Plauen
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ein Simson-Moped mit einem Schätzwert von 4.000 Euro ist in Plauen gestohlen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, brachen unbekannte Täter dazu eine Garage am Rinnelberg auf. Ereignet hat sich das zwischen Donnerstag, 13. November, 16.30 Uhr und Freitag, 21. November, 14.15 Uhr.
