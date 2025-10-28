Hubschrauberlandung im Norden von Plauen: Das war der Grund

Im Plauener Stadtteil Haselbrunn ist am Dienstagnachmittag ein Helikopter gelandet. Was bisher bekannt ist.

Die Landung eines Rettungshubschraubers hat am Dienstagnachmittag im Norden von Plauen für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei auf „Freie Presse“-Anfrage mitteilte, war der Helikopter gegen 13.30 Uhr nach einem Unfall im Stadtteil Haselbrunn gelandet. Demnach war auf der Seumestraße am Abzweig Alt-Haselbrunn eine 28-jährige Frau mit ihrem...