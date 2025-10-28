Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Rettungs-Hubschrauber mit der Kennung Christoph 46 landete am Dienstag in Plauen.
Der Rettungs-Hubschrauber mit der Kennung Christoph 46 landete am Dienstag in Plauen. Bild: Igor Pastierovic
Plauen
Hubschrauberlandung im Norden von Plauen: Das war der Grund
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Plauener Stadtteil Haselbrunn ist am Dienstagnachmittag ein Helikopter gelandet. Was bisher bekannt ist.

Die Landung eines Rettungshubschraubers hat am Dienstagnachmittag im Norden von Plauen für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei auf „Freie Presse“-Anfrage mitteilte, war der Helikopter gegen 13.30 Uhr nach einem Unfall im Stadtteil Haselbrunn gelandet. Demnach war auf der Seumestraße am Abzweig Alt-Haselbrunn eine 28-jährige Frau mit ihrem...
