„Hüllenlos schön“: Fotoclub Vogtland eröffnet Ausstellung im Schloss Leubnitz

Plauen
Seit Erfindung der Fotografie gibt es kaum ein Motiv, das stärkere Aufmerksamkeit auf sich zieht, als der nackte menschliche Körper. Auch Mitglieder des Fotoclubs Vogtland beschäftigten sich in Workshops und Sessions damit.
Im Schloss Leubnitz eröffnet der Fotoclub Vogtland am Samstag, 17 Uhr seine neue Fotoausstellung „Hüllenlos schön“. Sechs Mitglieder gewähren einen Blick in ihre Arbeiten auf dem schwierigen Gebiet der Aktfotografie. Die Aufnahmen von Frauen und Männern entstanden im noch unsanierten Weisbachschen Haus in Plauen. Die Schau in Leubnitz sei...
