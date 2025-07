„Ich wünsche dir, mir nie zu begegnen“: Großes Graffiti in Plauen sorgt für Ärger – Eigentümerin entsetzt

Am Wochenende haben Unbekannte eine Garage eines Hauses besprüht. Wie die Besitzerin sich dazu öffentlich auf Facebook äußerte.

In Plauen ist ein Haus im Westen der Stadt mit einem großen Graffiti verunstaltet worden. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Donnerstagmittag und Sonntagmittag. In diesem Zeitraum brachten der oder die Täter auf einer Fläche von etwa 1,70 mal 2,20 Metern die Ziffernfolge „1312“ sowie ein Symbol auf dem Garagenrücken an....