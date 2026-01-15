MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Idee für kommunal betriebenes Ärztehaus in Plauen: Wie geht es jetzt weiter?

In Plauen schließt im Frühjahr eine weitere Hausarzt-Praxis. (Symbolfoto)
In Plauen schließt im Frühjahr eine weitere Hausarzt-Praxis. (Symbolfoto) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
In Plauen schließt im Frühjahr eine weitere Hausarzt-Praxis. (Symbolfoto)
In Plauen schließt im Frühjahr eine weitere Hausarzt-Praxis. (Symbolfoto) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Plauen
Idee für kommunal betriebenes Ärztehaus in Plauen: Wie geht es jetzt weiter?
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Plauen schließt die nächste Allgemeinarztpraxis. Viele Patienten stehen ohne Mediziner da. Was tun? Seit dem Vorjahr gibt es einen Vorschlag. Doch passiert ist zuletzt wenig. Und nun?

Für die Patienten von Dr. Petra Lange gleicht es einer Hiobsbotschaft: Ab 1. April schließt die Praxis der Allgemeinmedizinerin am Plauener Albertplatz dauerhaft. Sie müssen sich einen neuen Hausarzt suchen – doch die allermeisten Praxen sind voll.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
3 min.
„Schön, dass es endlich losgegangen ist“: Besucheransturm im Sportforum Vogtland – wann kommen Kletterturm und Videowürfel?
Sahen auf der Kletterturmfläche noch nichts: Besucher beim Tag des offenen Sportforums.
Viele Neugierige hatten sich Freitagnachmittag aufgemacht, um die Halle am Lessing-Gymnasium zu begutachten. Es gab jede Menge Lob. Was sich manche aber für die Zukunft des modernen Baus wünschen.
Sabine Schott
11:32 Uhr
2 min.
Australien: Social-Media-Aus für Kinder zeigt Wirkung
Erklärtes Ziel des Verbots: Kinder und Jugendliche sollen mehr Zeit mit Freunden verbringen. (Symbolbild)
Australien zieht erste Bilanz: Nach dem Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige wurden bereits fast fünf Millionen Accounts gelöscht. Die Regierung feiert - aber es gibt auch eine Klage.
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
07.01.2026
4 min.
Polizei verstärkt Präsenz in der Plauener Innenstadt: Bürgerpunkt am Postplatz geht in den Testbetrieb
So soll der Bürgerpunkt künftig von außen aussehen. Die Beklebung kann aber erst angebracht werden, wenn es deutliche Plusgrade gibt.
Am Montag hat der Umzug der städtischen Polizeibehörde aus dem Rathaus an den Postplatz begonnen. Was die Bürger in der neuen Anlaufstelle erwartet und welche Dinge sie dort erledigen können.
Bernd Jubelt
11:30 Uhr
2 min.
Eigentlich sollte Mitte Dezember alles erledigt sein: Weshalb die Rampe am Plauener Volvo-Autohaus noch immer nicht vorhanden ist
Hier komm niemand problemlos hoch oder runter: die Treppe an der Stresemannbrücke ist steil.
Das Rathaus hatte die Fertigstellung einer barrierefreien 20-Meter-Rampe an der Stresemannbrücke zum Jahresende in Aussicht gestellt. Doch daraus wurde nichts. Woran es hakt.
Sabine Schott
Mehr Artikel