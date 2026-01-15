Idee für kommunal betriebenes Ärztehaus in Plauen: Wie geht es jetzt weiter?

In Plauen schließt die nächste Allgemeinarztpraxis. Viele Patienten stehen ohne Mediziner da. Was tun? Seit dem Vorjahr gibt es einen Vorschlag. Doch passiert ist zuletzt wenig. Und nun?

Für die Patienten von Dr. Petra Lange gleicht es einer Hiobsbotschaft: Ab 1. April schließt die Praxis der Allgemeinmedizinerin am Plauener Albertplatz dauerhaft. Sie müssen sich einen neuen Hausarzt suchen – doch die allermeisten Praxen sind voll.