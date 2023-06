Im Vogtland gründet sich Selbsthilfegruppe für junge Erwachsene mit Depression

Plauen/Auerbach.

Unter dem Namen „Kopfsache“ wird sich in Kürze im Vogtlandkreis eine neue Selbsthilfegruppe für junge Erwachsene mit Depression gründen. Ihr Anlaufpunkt ist in Auerbach. Das Angebot richtet sich an junge Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren mit Depression und deren Begleiterkrankungen. Das erste Treffen findet am Dienstag, 4. Juli, 18 Uhr im Aktivtreff Auerbach an der Hainstraße 3 in Auerbach statt. Neben dem Austausch von Erfahrungen im Umgang mit der Erkrankung sollen unter dem Motto „Aktiv sein“ vor allem gemeinsame Aktivitäten stehen. Junge Interessenten können sich derzeit noch für die Gruppe anmelden. Kontakt: Sindy Mothes, Telefon: 03744 351505, E-Mail: selbsthilfe-kopfsache@web.de. (bju)