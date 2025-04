Im Vogtland werden neue Krötenschutzzäune aufgestellt

In diesen Tagen beginnt wieder die Krötenwanderung. Naturschützer treffen Vorkehrungen, damit dieTiere überleben.

Im März, wenn die Temperaturen steigen, beginnt die Wanderzeit von Kröten, Fröschen und Molchen. Damit die Tiere auf ihrem Weg zu den Laichgewässern nicht überfahren werden, befinden sich im Vogtland an verschiedenen Stellen bereits Amphibienschutzzäune. Doch es kommen in diesen Tagen auch neue hinzu. So sind momentan Ronny Riedel und Tobias...