Imbiss am Plauen-Park in Kauschwitz aufgebrochen

Die Polizei in Plauen ermittelt zu einem Einbruch am Kauschwitzer Einkaufszentrum Plauen-Park. Unbekannte hatten es dort auf einen Imbissstand im Außengelände abgesehen, nachdem der Betreiber am Dienstag nach 18 Uhr Feierabend gemacht hatte. Als dieser am nächsten Tag gegen 9 Uhr zurückkam, wurde der Einbruch bemerkt. Die unbekannten Täter...