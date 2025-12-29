MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer Verdächtiges an der Europaratstraße beobachtet hat, solle sich bei der Polizei melden.
Wer Verdächtiges an der Europaratstraße beobachtet hat, solle sich bei der Polizei melden. Bild: Symbolbild: K.-H. H/stock
Wer Verdächtiges an der Europaratstraße beobachtet hat, solle sich bei der Polizei melden.
Wer Verdächtiges an der Europaratstraße beobachtet hat, solle sich bei der Polizei melden. Bild: Symbolbild: K.-H. H/stock
Plauen
In zwei Behördengebäude in Plauen eingebrochen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Räumen des Amtes für Landwirtschaft und des Hauptzollamtes an der Europaratstraße suchten Diebe nach Beute. Was dazu bisher bekannt ist.

Unbekannte Täter sind zwischen dem 13. und dem 29. Dezember in zwei Behördengebäude an der Europaratstraße in Plauen, in Richtung Neundorf, eingedrungen. Das berichtete die Polizei. Betroffen waren das Amt für Landwirtschaft und das Hauptzollamt. Die Täter verschafften sich Zugang zu den Räumen beider Einrichtungen. Was gestohlen wurde, ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:50 Uhr
5 min.
Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro
Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben.
Noch bevor die ersten Supermärkte, Discounter und Fachverkäufer am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?
Denise Märkisch und Elisa Leimert
08.12.2025
1 min.
Einbrecher stehlen aus Wohnhaus in Plauen vierstelligen Geldbetrag
Die Polizei hofft nach einem Einbruch in Plauen auf Zeugen.
Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und hinterließen erheblichen Schaden. Auf was die Polizei nun setzt.
Lutz Kirchner
16:33 Uhr
3 min.
China hält neue Militärübung rund um Taiwan ab
Kampfflugzeuge der chinesischen Volksbefreiungsarmee während einer gemeinsamen Kampfübung. China hat ein neues Manöver um Taiwan gestartet. (Archivbild).
Das chinesische Militär hat erneut ein großangelegtes Manöver um Taiwan gestartet. Die Übungen sollen auch Blockadeszenarien umfassen - Taipeh kritisiert das Vorgehen scharf.
04.12.2025
1 min.
Baufahrzeuge in Zwickau beschädigt – Diesel gestohlen
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu einem Diebstahl in Zwickau.
Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
16:31 Uhr
2 min.
Box-Star Joshua in Unfall mit zwei Toten verwickelt
Anthony Joshua wurde bei einem Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. (Archivbild)
Der frühere britische Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua wird bei einem folgenschweren Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. Die Polizei und der Promoter des 36-Jährigen äußern sich.
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
Mehr Artikel