Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hans-Peter Herrmann hatte im Juli Besuch vom indischen Starfotograf Bharat Sikka.
Hans-Peter Herrmann hatte im Juli Besuch vom indischen Starfotograf Bharat Sikka. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Hans-Peter Herrmann hatte im Juli Besuch vom indischen Starfotograf Bharat Sikka.
Hans-Peter Herrmann hatte im Juli Besuch vom indischen Starfotograf Bharat Sikka. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Indischer Star-Fotograf holt Vogtländer vor die Linse
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einer der bekanntesten Fotografen Indiens war im Sommer auf Deutschlandreise. Für das Zeit Magazin fotografierte er auch Vogtländer. Zwei von ihnen erzählen, wie sie das Treffen erlebt haben.

Bei Hans-Peter Herrmann meldete sich vor einigen Monaten jemand von der Zeitung. Allerdings nicht von der Lokalzeitung – sondern vom Zeit Magazin aus Berlin. Bei der Recherche, welche Sehenswürdigkeiten es im Vogtland gibt, sei man auf die Falknerei Herrmann in Plauen aufmerksam geworden. Ein indischer Fotograf wolle vorbeikommen, für eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
02.08.2025
3 min.
„Wenn ich zurückkomme, dann mit einem Knall“: 24-Jährige startet Podcast in Plauen
Anni Hellgoth betreibt den „Spitzenpodcast“ in Plauen.
Anni Hellgoth lebte schon in den USA und Berlin. Trotzdem kam sie zurück nach Plauen. Mit ihrem Podcast will sie auch andere von der Stadt begeistern. Und sie hat Pläne für die Zukunft.
Elisa Leimert
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
12.08.2025
5 min.
Über 50.000 historische Ansichten von Plauen: Sammler Lars Buchmann nutzt jetzt KI, um sie lebendig zu machen
Lars Buchmann sammelt historische Ansichtskarten. Mit Künstlicher Intelligenz erweckt er sie nun zum Leben.
Nostalgie trifft Technologie: Mittels KI-Software erweckt Lars Buchmann seine historischen Ansichten zum Leben. Damit will er Geschichte greifbar machen. Doch er sieht auch Gefahren.
Elisa Leimert
Mehr Artikel