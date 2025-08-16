Indischer Star-Fotograf holt Vogtländer vor die Linse

Einer der bekanntesten Fotografen Indiens war im Sommer auf Deutschlandreise. Für das Zeit Magazin fotografierte er auch Vogtländer. Zwei von ihnen erzählen, wie sie das Treffen erlebt haben.

Bei Hans-Peter Herrmann meldete sich vor einigen Monaten jemand von der Zeitung. Allerdings nicht von der Lokalzeitung – sondern vom Zeit Magazin aus Berlin. Bei der Recherche, welche Sehenswürdigkeiten es im Vogtland gibt, sei man auf die Falknerei Herrmann in Plauen aufmerksam geworden. Ein indischer Fotograf wolle vorbeikommen, für eine...