Initiative Plauen: Vereins-Chef gibt seine Funktion auf

Plauen
Führungswechsel beim Gewerbeverein Initiative Plauen: Der langjährige Vorstandsvorsitzende macht Platz für einen Neuanfang. Vorerst gibt es eine neue kommissarische Leitung.
Der langjährige Vorstandsvorsitzende des Plauener Gewerbevereins Initiative, Steffen Krebs, hat seine Funktion zum Jahresende niedergelegt. In einer Mitteilung des Vereins wird Krebs mit den Worten zitiert, es sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, den Staffelstab weiterzugeben. Ein Wechsel im Vorstand solle zugleich ein Zeichen für...
