Geschäftsführerin Annett Lachmann will ihren Sportpark in Plauen-Haselbrunn verkaufen.
Annett Lachmann plant, sich beruflich noch einmal zu verändern.
Der Sportpark Plauen liegt mitten im Grünen.
Silvio Kremtz gehört zu den Sportlern, die im Sportpark trainieren.
Geschäftsführerin Annett Lachmann will ihren Sportpark in Plauen-Haselbrunn verkaufen.
Annett Lachmann plant, sich beruflich noch einmal zu verändern.
Der Sportpark Plauen liegt mitten im Grünen.
Silvio Kremtz gehört zu den Sportlern, die im Sportpark trainieren.
Plauen
Investor gesucht: Plauener Sportpark steht zum Verkauf
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Mitten im Grünen gelegen, gilt die Sportanlage im Vogtland als einzigartig. Müssen sich Freizeitsportler und Vereine nun Sorgen machen? Was steckt hinter den Verkaufsplänen?

Es ist ein Paukenschlag für den Plauener Freizeitsport: Der Sportpark am Vogtlandstadion steht zum Verkauf. Die beliebte Freizeitanlage kann für 1,49 Millionen Euro erworben werden. Ein entsprechendes Kaufangebot ist seit kurzem im Portal von Immobilienscout24 zu finden. Mit dem Verkauf beauftragt wurden die Immobilienmakler von Domus Acta in...
Mehr Artikel