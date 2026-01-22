Investor gesucht: Plauener Sportpark steht zum Verkauf

Mitten im Grünen gelegen, gilt die Sportanlage im Vogtland als einzigartig. Müssen sich Freizeitsportler und Vereine nun Sorgen machen? Was steckt hinter den Verkaufsplänen?

Es ist ein Paukenschlag für den Plauener Freizeitsport: Der Sportpark am Vogtlandstadion steht zum Verkauf. Die beliebte Freizeitanlage kann für 1,49 Millionen Euro erworben werden. Ein entsprechendes Kaufangebot ist seit kurzem im Portal von Immobilienscout24 zu finden. Mit dem Verkauf beauftragt wurden die Immobilienmakler von Domus Acta in...