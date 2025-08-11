Ist das noch ein Fahrrad? Ein Plauener Unternehmen und sein einzigartiger Transporter mit Pedalen

Eine Firma aus Plauen hat ein ungewöhnliches Transportmittel entwickelt. Vielleicht fahren bald DHL oder Hermes mit diesen Rädern durch deutsche Städte? Bis es soweit ist, muss das Unternehmen noch ein wichtiges Ziel erreichen.

Das Plauener Mobilitätsunternehmen Vowag möchte mit dem sogenanten Quarter Bike ein ungewöhnliches Fahrzeug an den Start bringen: ein vierrädriges, vollelektrisches Lastenpedelec mit geschlossener Kabine, das bis zu 450 Kilogramm Ladung transportieren soll. Ziel ist es, den klassischen Kleintransporter in der Stadt zu ersetzen. Die Vorteile:... Das Plauener Mobilitätsunternehmen Vowag möchte mit dem sogenanten Quarter Bike ein ungewöhnliches Fahrzeug an den Start bringen: ein vierrädriges, vollelektrisches Lastenpedelec mit geschlossener Kabine, das bis zu 450 Kilogramm Ladung transportieren soll. Ziel ist es, den klassischen Kleintransporter in der Stadt zu ersetzen. Die Vorteile:...