Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Ist das noch ein Fahrrad? Ein Plauener Unternehmen und sein einzigartiger Transporter mit Pedalen

Sieht nicht aus wie ein Fahrrad. Ist aber eins.
Sieht nicht aus wie ein Fahrrad. Ist aber eins. Bild: Patrick Hagemann
Sieht nicht aus wie ein Fahrrad. Ist aber eins.
Sieht nicht aus wie ein Fahrrad. Ist aber eins. Bild: Patrick Hagemann
Plauen
Ist das noch ein Fahrrad? Ein Plauener Unternehmen und sein einzigartiger Transporter mit Pedalen
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Firma aus Plauen hat ein ungewöhnliches Transportmittel entwickelt. Vielleicht fahren bald DHL oder Hermes mit diesen Rädern durch deutsche Städte? Bis es soweit ist, muss das Unternehmen noch ein wichtiges Ziel erreichen.

Das Plauener Mobilitätsunternehmen Vowag möchte mit dem sogenanten Quarter Bike ein ungewöhnliches Fahrzeug an den Start bringen: ein vierrädriges, vollelektrisches Lastenpedelec mit geschlossener Kabine, das bis zu 450 Kilogramm Ladung transportieren soll. Ziel ist es, den klassischen Kleintransporter in der Stadt zu ersetzen. Die Vorteile:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
01.08.2025
2 min.
Luxusmanufaktur in Schwierigkeiten: Plauener Seidenweberei beantragt Insolvenzverfahren
Die Seidenweberei in Plauen meldet Insolvenz an.
Das in Plauen auch als Spinnhütte bekannte Unternehmen an der Celler Straße steckt erneut in Zahlungsschwierigkeiten. Bereits 2011 musste sich der Textilhersteller sanieren. Kann das auch diesmal gelingen?
Jonas Patzwaldt
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
07.08.2025
4 min.
Elsterbrücke vor Teilöffnung: So geht es jetzt an der wichtigsten Baustelle in Plauen weiter
Die Haltestelle an der neuen Elsterbrücke wird derzeit gepflastert.
Autofahrer atmen auf: In Kürze können zumindest stadtauswärts Fahrzeuge wieder über das wichtige Nadelöhr rollen. Wann es soweit ist, wie es auf der Baustelle weitergehen soll und welche Frage noch offen ist.
Jonas Patzwaldt
08:00 Uhr
1 min.
Sanierungen am Fachschulzentrum Freiberg-Zug: Neue Gelder bewilligt
Das Fachschulzentrum im Freiberger Stadtteil Zug.
Seit geraumer Zeit wird das marode Gebäude auf Vordermann gebracht. Nun wird eine weitere Etappe angegangen.
Wieland Josch
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
Mehr Artikel