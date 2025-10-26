Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Jährlich rund 1500 Wildunfälle im Vogtland und Landkreis Zwickau: Was die Polizei jetzt empfiehlt

Die Polizei warnt vor der wachsenden Gefahr von Wildunfällen im Herbst.
Die Polizei warnt vor der wachsenden Gefahr von Wildunfällen im Herbst.
Plauen
Jährlich rund 1500 Wildunfälle im Vogtland und Landkreis Zwickau: Was die Polizei jetzt empfiehlt
Von Bernd Jubelt
Mit dem Ende der Sommerzeit wächst das Risiko, dass im Berufsverkehr Wildtiere vors Fahrzeug laufen. Autofahrer sollten deshalb in den nächsten Wochen einiges beachten.

Mit der Zeitumstellung am kommenden Wochenende steigt die Gefahr von Wildunfällen. Darauf macht die Polizei aufmerksam. Grund: Der Berufsverkehr verlagert sich in die Morgen- und Abenddämmerung – und damit in den Zeitraum des Tages, in dem Wildtiere am aktivsten sind. Etwa zwei Drittel aller Wildunfälle ereignen sich zu diesen Tageszeiten....
