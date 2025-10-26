Jährlich rund 1500 Wildunfälle im Vogtland und Landkreis Zwickau: Was die Polizei jetzt empfiehlt

Mit dem Ende der Sommerzeit wächst das Risiko, dass im Berufsverkehr Wildtiere vors Fahrzeug laufen. Autofahrer sollten deshalb in den nächsten Wochen einiges beachten.

Mit der Zeitumstellung am kommenden Wochenende steigt die Gefahr von Wildunfällen. Darauf macht die Polizei aufmerksam. Grund: Der Berufsverkehr verlagert sich in die Morgen- und Abenddämmerung – und damit in den Zeitraum des Tages, in dem Wildtiere am aktivsten sind. Etwa zwei Drittel aller Wildunfälle ereignen sich zu diesen Tageszeiten....