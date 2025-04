Jahresempfang des Plauener Oberbürgermeisters: Ehrungen, Danksagungen und ein nerviges Handyklingeln

Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur, von Vereinen und Verbänden waren am Dienstag in die Plauener Festhalle geladen. OB Steffen Zenner lobte die Stadtentwicklung und blickte sorgenvoll in die Zukunft.

Motto des Abends: Für seinen traditionell im Frühling stattfindenden Jahresempfang hatte Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) am Dienstagabend in der Festhalle die thematische Losung „Bildung in Plauen" ausgewählt. Aus Gründen: Die Kommune investiert derzeit massiv in Schul- und Schulsporteinrichtungen, wovon letztlich nicht nur...