Jahreswechsel in Plauen: So fällt die Bilanz der Feuerwehr aus

Plauen
Die Berufsfeuerwehr rückte zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet aus. Das Geschehen im Überblick.
Während vielerorts in Deutschland die Silvesternacht von Rettungs- und Polizeieinsätzen geprägt war, bewertet die Plauener Berufsfeuerwehr das Geschehen zum Jahreswechsel als „ruhig“. Größere Vorkommnisse, die auf die Handhabung von Feuerwerkskörpern zurückzuführen waren, seien nicht registriert worden, erklärte die Plauener...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.