  • Jetzt doch: Wie der Wasserturm in der Plauener Elsteraue seine Lichtinstallation bekam

Der denkmalgeschützte Wasserturm in der Plauener Elsteraue wir jetzt angeleuchtet. Bild: Ellen Liebner
Der denkmalgeschützte Wasserturm in der Plauener Elsteraue wir jetzt angeleuchtet. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Jetzt doch: Wie der Wasserturm in der Plauener Elsteraue seine Lichtinstallation bekam
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Lang hat der Stadtrat darüber diskutiert, wie man den Wasserturm in der Elsteraue in Szene setzen kann. Am Ende waren alle Ideen zu kostspielig. Ein Verein zeigt jetzt, dass es auch anders geht.

Warum teuer, wenn’s günstig geht? Das dachte sich das Team vom Plauener Unikat-Verein und hat kurzerhand gemacht, worüber der Stadtrat über ein Jahr hitzig diskutierte: den denkmalgeschützten Wasserturm in der Elsteraue zum Leuchten zu bringen.
