Jetzt kann es losgehen: Der Plauener Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Plauen
Seit mehr als 300 Jahren lockt der Plauener Weihnachtsmarkt alljährlich Besucher in die Vogtlandstadt. Am Dienstagabend wurde der diesjährige Markt eröffnet. Zum Auftakt zog traditionell der Lichtl-Umzug vom Besucherbergwerk „Ewiges Leben“ hin zum Altmarkt. Mit dabei: der 1. Triebeser Fanfarenzug und viele Plauener Familien mit Lampions in...
