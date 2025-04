Jößnitz erlebt große Schau der Zuchthengste

Das Landesgestüt Moritzburg präsentierte sich am Sonntag traditionell auf dem Reiterhof Schmidt.

Einmal jährlich stellt das Landesgestüt Moritzburg auf dem Reiterhof Schmidt in Jößnitz Zuchthengste vor. Am Sonntag war es wieder soweit. Neun Hengste aus Moritzburg und vier Hengste aus den eigenen Reihen wurden in der Reithalle in Jößnitz präsentiert. Landesstallmeisterin Kati Schöpke moderierte die Präsentation, während...