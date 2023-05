Junge Vogtländerin kontert Moderator Jan Böhmermann live im ZDF: Was sie ihm zu sagen hat

Madita Winkler macht den Mund auf. So ist sie erzogen worden. "Wenn die anderen nichts sagen, musst du es eben machen", laute eine Botschaft ihres Vaters. Und dieser kann die 17-Jährige viel abgewinnen. Mit ihrer Familie lebt sie in einer Gemeinde nahe Plauen, besucht das Julius-Mosen-Gymnasium in Oelsnitz.