Kaffee und Kuchen gibt es in Altensalz auch bei Regen

Erst waren sich die Organisatoren noch unsicher, doch nun steht fest: Gemütlich ist es auch bei Regen.

Das Café in der Alten Schule Altensalz öffnet am Sonntag seine Pforten zum ersten Mal, auch wenn das Wetter an diesem Tag für ein Freiluftcafé nicht perfekt sein sollte. „Wir waren uns einig, dass wir jetzt auch einfach mal starten müssen", sagt Franz Kirchner vom Organisationsteam. Die Kuchenbäcker und Verkäufer saßen Anfang der Woche...