Kammerchor Michaelstein gastiert im Plauener Vogtlandmuseum

Zwei Mitglieder des rund 20-köpfigen Ensembles stammen selbst aus Plauen. Was die Konzertbesucher erwartet.

Bei einem Sonntagskonzert im Innenhof des Plauener Vogtlandmuseums gastiert der renommierte Kammerchor Michaelstein am 10. August erstmals in Plauen. Los geht es 11 Uhr. Das rund 20-köpfige Vokalensemble, das kürzlich von einer Japantournee mit Auftritten auf der Expo 2025 und einer Auszeichnung beim 40. Chorwettbewerb in Takarazuka...