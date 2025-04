Kaufland-Komplex im Plauener Stadtteil Haselbrunn abgesperrt: Das ist der Grund

Viele Kunde mussten am Samstag unverrichteter Dinge umkehren. Mit der Öffnung des Marktes könnte es noch dauern.

Ein Geldautomat im Kaufland-Komplex an der Hans-Sachs-Straße in Plauen ist in der Nacht zu Samstag gesprengt worden. Wie das Lagezentrum der Polizei mitteilte, ereignete sich die Explosion gegen 2.15 Uhr. Bis 6.45 Uhr durften selbst die Ermittler das Gebäude nicht betreten. Grund: Zunächst musste ein Statiker des Technischen Hilfswerks...