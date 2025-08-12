Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kauschwitz kann jetzt bei Veranstaltungen eine eigene kleine Bühne nutzen.
Kauschwitz kann jetzt bei Veranstaltungen eine eigene kleine Bühne nutzen.
Plauen
Kauschwitz verfügt jetzt über eine eigene Bühne
Von Bernd Jubelt
Der örtliche Dorfklub kann jetzt bei Dorffesten und anderen Ereignissen mit eigener Bühne anrollen.

Zu Dorffesten und anderen Ereignissen im Plauener Ortsteil Kauschwitz kann der örtliche Dorfklub jetzt eine eigene Bühne aufbauen. Mit Unterstützung des Kauschwitzer Ortschaftsrates, der aus seinem Budget einen Zuschuss von 1100 Euro locker machte, wurde jetzt eine kleine, aus Teilen flexibel zusammensetzbare Bühne angeschafft. Sie hat eine...
