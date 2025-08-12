Kauschwitz verfügt jetzt über eine eigene Bühne

Der örtliche Dorfklub kann jetzt bei Dorffesten und anderen Ereignissen mit eigener Bühne anrollen.

Zu Dorffesten und anderen Ereignissen im Plauener Ortsteil Kauschwitz kann der örtliche Dorfklub jetzt eine eigene Bühne aufbauen. Mit Unterstützung des Kauschwitzer Ortschaftsrates, der aus seinem Budget einen Zuschuss von 1100 Euro locker machte, wurde jetzt eine kleine, aus Teilen flexibel zusammensetzbare Bühne angeschafft. Sie hat eine...