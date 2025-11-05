Kein Ende im Streit um Industriegebiet im Plauener Süden: „Erschreckend, wie Stadträte und Öffentlichkeit getäuscht werden“

2022 brachte ein Anwohner mit seiner Klage die Pläne für ein Industriegebiet an der A 72 zu Fall. Jetzt hat das Rathaus ein neues Papier vorgelegt. Wie fällt die Reaktion des damaligen Klägers aus?

Dreieinhalb Jahre nach dem Urteil des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts hat die Stadt Plauen einen Neustart für das geplante Industriegebiet in Oberlosa unternommen. Das Gericht in Bautzen hatte den ursprünglichen Bebauungsplan für das Areal zwischen A 72 und B 92 für ungültig erklärt. Seitdem ist die Entwicklung des Gebiets blockiert,...