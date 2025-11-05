Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Kein Ende im Streit um Industriegebiet im Plauener Süden: „Erschreckend, wie Stadträte und Öffentlichkeit getäuscht werden“

Das Industriegebiet in Oberlosa soll auf der Fläche zwischen A 72 und B 92 entstehen. Im Vordergrund das Grundstück von Marco Kouba, links hinten das neugebaute Autohaus Müller. Bild: Ellen Liebner
Das Industriegebiet in Oberlosa soll auf der Fläche zwischen A 72 und B 92 entstehen. Im Vordergrund das Grundstück von Marco Kouba, links hinten das neugebaute Autohaus Müller. Bild: Ellen Liebner
Das Industriegebiet in Oberlosa soll auf der Fläche zwischen A 72 und B 92 entstehen. Im Vordergrund das Grundstück von Marco Kouba, links hinten das neugebaute Autohaus Müller.
Das Industriegebiet in Oberlosa soll auf der Fläche zwischen A 72 und B 92 entstehen. Im Vordergrund das Grundstück von Marco Kouba, links hinten das neugebaute Autohaus Müller. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Kein Ende im Streit um Industriegebiet im Plauener Süden: „Erschreckend, wie Stadträte und Öffentlichkeit getäuscht werden"
Redakteur
Von Swen Uhlig
2022 brachte ein Anwohner mit seiner Klage die Pläne für ein Industriegebiet an der A 72 zu Fall. Jetzt hat das Rathaus ein neues Papier vorgelegt. Wie fällt die Reaktion des damaligen Klägers aus?

Dreieinhalb Jahre nach dem Urteil des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts hat die Stadt Plauen einen Neustart für das geplante Industriegebiet in Oberlosa unternommen. Das Gericht in Bautzen hatte den ursprünglichen Bebauungsplan für das Areal zwischen A 72 und B 92 für ungültig erklärt. Seitdem ist die Entwicklung des Gebiets blockiert,...
