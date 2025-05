Kein Strom im Oberen Bahnhof in Plauen

Das Bahnhofsgebäude wird für einen Tag vom Stromnetz getrennt. Das hat Auswirkungen auf die dort angebotenen Servicedienstleistungen.

Der Obere Bahnhof in Plauen ist am Mittwoch (21. Mai 2025) von der Stromversorgung abgeschnitten. Wie der Verkehrsverbund Vogtland mitteilt, sind Arbeiten des Energiedienstleisters der Deutschen Bahn Grund für die Netztrennung. Die Serviceagentur im Bahnhof mit ihren Beratungs- und Ticketleistungen wird daher an diesem Tag geschlossen bleiben. Am...