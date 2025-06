Keine Spur: 75-jährige Frau aus dem Plauener Westend wird noch immer vermisst - Hubschrauber auch nachts im Einsatz

Alle Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Wer hat Christine B. gesehen?

Plauen. Gut einen Tag, nachdem die Polizei eine Seniorin aus Plauen als vermisst gemeldet hat, gibt es von ihr noch immer keine Spur. Das sagte ein Mitarbeiter des Lagezentrums am Mittwochmorgen. Deshalb werde weiter um Mithilfe bei der Suche nach Christine B. gebeten. Die 75-Jährige hatte am Montagmittag ihre Wohnung an der Moltkestraße im Westend verlassen. Seither gab es keinen Kontakt mehr zu ihren Angehörigen.

Die Vermisste wirke etwa zehn Jahre jünger. Sie ist 1,60 Meter groß und schlank. Christine B. hat einen blassen Teint und rote Flecken auf der Stirn, ihre Augen sind blau-grau. Ihr langes, weißes Haar trägt die Seniorin meist zu einem Dutt gebunden. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer hellen Hose, einer geblümten Bluse und weißen Schuhen bekleidet. Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos.

Am Dienstagnachmittag war in Plauen über längere Zeit ein Hubschrauber im Einsatz - wie es dazu auf „Freie Presse“-Anfrage aus dem Lagezentrum hieß, half das Helikopter-Team bei der Suche nach der Frau. Der Hubschrauber kreiste auch nachts. Beamte mit Spürhunden seien ebenso unterwegs. „Wir haben bereits viele Bereiche abgeprüft, jedoch ohne Erfolg“, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag.

Hinweise zum Aufenthalt der Frau erbittet das Polizeirevier Plauen unter Telefon 03741 140. (bju/nd/sasch) www.polizei.sachsen.de/de/114175.htm