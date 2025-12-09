„Keine Unterschrift erforderlich“: Stadtwerke Strom Plauen warnen vor Trickbetrug

Plauen
Der Energieversorger lässt jetzt die Zähler im Stadtgebiet ablesen. Doch die Mitarbeiter müssen sich ausweisen können.
Ab Mittwoch werden die Zähler der Stadtwerke-Strom-Kunden in Plauen abgelesen. Dies kann wochentags von 8 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 17 Uhr stattfinden. Auch am Heiligabend sind die Ableser der Metering Service GmbH (MSG) unterwegs (9 bis 13 Uhr) sowie am Silvestertag (9 bis 15 Uhr).
