Regionale Nachrichten und News
  • „Keine Unterschrift erforderlich“: Stadtwerke Strom Plauen warnen vor Trickbetrug

Ein Stromzähler zeigt in einem Mietshaus die verbrauchten Kilowattstunden an.
Bild: Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa
Ein Stromzähler zeigt in einem Mietshaus die verbrauchten Kilowattstunden an.
Ein Stromzähler zeigt in einem Mietshaus die verbrauchten Kilowattstunden an. Bild: Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa
Plauen
„Keine Unterschrift erforderlich“: Stadtwerke Strom Plauen warnen vor Trickbetrug
Redakteur
Von Sabine Schott
Der Energieversorger lässt jetzt die Zähler im Stadtgebiet ablesen. Doch die Mitarbeiter müssen sich ausweisen können.

Ab Mittwoch werden die Zähler der Stadtwerke-Strom-Kunden in Plauen abgelesen. Dies kann wochentags von 8 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 17 Uhr stattfinden. Auch am Heiligabend sind die Ableser der Metering Service GmbH (MSG) unterwegs (9 bis 13 Uhr) sowie am Silvestertag (9 bis 15 Uhr).
