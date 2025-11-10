Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Kellerbrand in Plauen: Wohnhaus evakuiert – Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Feuerwehr und Rettungsdienst mussten wegen eines Kellerbrandes in Plauen ausrücken.
Feuerwehr und Rettungsdienst mussten wegen eines Kellerbrandes in Plauen ausrücken. Bild: Stadt Plauen
Feuerwehr und Rettungsdienst mussten wegen eines Kellerbrandes in Plauen ausrücken.
Feuerwehr und Rettungsdienst mussten wegen eines Kellerbrandes in Plauen ausrücken. Bild: Stadt Plauen
Plauen
Kellerbrand in Plauen: Wohnhaus evakuiert – Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Plauener Feuerwehr musste Montagmittag in Chrieschwitz ausrücken. Dort war ein Kellerbrand ausgebrochen, Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Was bisher bekannt ist.

Im Plauener Stadtteil Chrieschwitz ist am Montagmittag ein Brand ausgebrochen. Gegen 12.50 Uhr gingen bei der Feuerwehr Notrufe von Plauenern ein, die eine Rauchbildung an der Albert-Schweitzer-Straße 20 und 22 meldeten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
5 min.
Syriens Staatschef bei Trump - Keine Annäherung an Israel
US-Präsident Trump hat Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfangen.
Dass Trump Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfängt, gilt als Wende in den Beziehungen beider Länder. Eine Annäherung an Israel schließt der Syrer aber vorerst aus.
09.10.2025
4 min.
Großeinsatz im Parkhotel Plauen: Fünf Gäste mit Rauchvergiftung – Polizei ermittelt möglichen Zusammenhang zu weiterem Brand
Eine Stunde lang bekämpfte die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag einen Brand, der in einem der Hotelzimmer des Parkhotels Plauen ausgebrochen war.
Brandstiftung ist nach Polizeiangaben der mutmaßliche Grund für den Ausbruch eines Feuers in der Nacht zum Donnerstag im Parkhotel Plauen. Fünf Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen.
Florian Wißgott, Daniela Hommel-Kreißl und Jonas Patzwaldt
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
08.10.2025
2 min.
Großeinsatz bei Wohnungsbrand im Plauener Zentrum: Eine Person über Balkon gerettet
Über 30 Kameraden der Plauener Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte stemmten den Einsatz an der Kaiserstraße.
Auf der Kaiserstraße hat es am Mittwochnachmittag einen Wohnungsbrand gegeben. Dabei musste eine Person aufwendig in Sicherheit gebracht werden. Die Straße blieb vorübergehend gesperrt.
Claudia Bodenschatz und Jonas Patzwaldt
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
Mehr Artikel