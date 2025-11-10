Kellerbrand in Plauen: Wohnhaus evakuiert – Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Die Plauener Feuerwehr musste Montagmittag in Chrieschwitz ausrücken. Dort war ein Kellerbrand ausgebrochen, Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Was bisher bekannt ist.

Im Plauener Stadtteil Chrieschwitz ist am Montagmittag ein Brand ausgebrochen. Gegen 12.50 Uhr gingen bei der Feuerwehr Notrufe von Plauenern ein, die eine Rauchbildung an der Albert-Schweitzer-Straße 20 und 22 meldeten.