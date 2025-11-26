Kim Carnie & Band treten auf Deutschlandtournee im Plauener Malzhaus auf

Die schottische Sängerin und ihre Musiker geben das achte Konzert des Folkherbst-Wettbewerbes.

Kim Carnie und Band sind am Samstag, 29. November, ab 20 Uhr im Plauener Kulturzentrum Malzhaus zu erleben. Sie geben das achte Konzert des Folkherbst-Wettbewerbes. Carnie ist eine der gefragtesten Sängerinnen Schottlands und auch bekannt als Leadsängerin von Mànran. Seit ihrem Solodebüt im Jahr 2018 begeistert sie mit ihrer samtig-rauchigen...