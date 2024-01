Kinder- und Jugendsprechstunde mit dem Plauener Oberbürgermeister

Erstmalig können Kinder und Jugendliche am 1. Februar in einer Sprechstunde ihre Fragen an Steffen Zenner (CDU) stellen.

Erstmalig können Kinder und Jugendliche am 1. Februar in einer Sprechstunde speziell für die jüngsten Plauener ihre Fragen an den Oberbürgermeister stellen. Ab 15 Uhr steht Steffen Zenner (CDU) im Jugendzentrum Oase an der Dr.-Karl-Gelbke-Straße 1 den Jüngsten Rede und Antwort. Alle Interessierten im Alter von ungefähr zwölf bis 18 Jahren...