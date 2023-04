Kinderkrankheit Scharlach: Was zu tun ist, wenn die Zunge himbeerrot wird

Einen leichten Anstieg, jedoch keine bedenkliche Situation konstatieren die Mitarbeiter aus dem Gesundheitsamt des Vogtlandkreises. 46 Scharlach-Erkrankungen hat es in diesem Jahr im Vogtland schon gegeben. Mit sieben Meldungen gab es in der Woche vom 20. März die bisher meisten innerhalb von sieben Tagen. In der vorigen Woche wurden vier Fälle im...