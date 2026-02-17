Klangwelten im Vogtlandtheater: Ein Abend voller Überraschungen

Im Konzert „Claras Colours of Music“ verschmelzen am 20. Februar im Vogtlandtheater historische und moderne Musikstile. Die Spannung steigt, denn das Programm bleibt geheim. Was wird Jazz- und Soulsängerin Kezia Christy präsentieren?

Im Konzert „Claras Colours of Music“ am 20. Februar, 19.30 Uhr im Vogtlandtheater treffen Stile aus verschiedenen Epochen aufeinander. Von den Klängen des französischen Barocks bis zu den Rhythmen des zeitgenössischen Jazz und Gospel. Und es gibt noch eine Besonderheit: Das Programm wird vorher nicht bekannt gegeben. Die Jazz- und...