  • Kleiderkammer schlägt Alarm: Massiver Abbau von Altkleidercontainern in Plauen führt zu neuen Problemen

Die Kleiderkammern der Plauener Arbeitsloseninitiative werden derzeit mit Altkleidern geflutet.
Die Kleiderkammern der Plauener Arbeitsloseninitiative werden derzeit mit Altkleidern geflutet.
Plauen
Kleiderkammer schlägt Alarm: Massiver Abbau von Altkleidercontainern in Plauen führt zu neuen Problemen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Viele Vogtländer wissen nicht mehr, wo sie noch kostenlos Altkleider abgeben können. Deshalb werden bei der Arbeitsloseninitiative zunehmend illegal Kleidersäcke einfach über den Zaun geworfen. Das hat Folgen.

Die Altkleider-Krise im Vogtland weitet sich aus. Nun schlägt die Arbeitsloseninitiative Plauen (Ali) Alarm. Denn sie spürt die Auswirkungen der deutlich reduzierten Kleidercontainer in der Stadt Plauen im besonderen Maße. „Die Folge dieser Entwicklung ist, dass nun bei uns versucht wird, Bekleidung in Größenordnung abzugeben“, sagte...
