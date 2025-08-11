Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Kleiner Fan aus dem Vogtland steht mit Idol auf der Bühne
Von Ellen Liebner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Volker Rosin ist als Liedermacher für Kinder bekannt. Jetzt kam er ins Plauener Parktheater – und erfüllte einem jungen Vogtländer einen besonderen Wunsch.

Einmal mit einem Star auf der Bühne stehen: Für Leonard Förster ist dieser Traum in Erfüllung gegangen. Der junge Vogtländer aus Plauens Partnerstadt Hof stand am Sonntag gemeinsam mit Kinderlieder-Macher Volker Rosin auf der Bühne des Parktheaters und präsentierte sich dort stimmgewaltig und musikalisch. Im Parktheater machte Volker Rosin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.08.2025
2 min.
Zum sommerlichen Siedlerfest war ganz Sorga auf den Beinen
Drei Tage lang wurde gefeiert. Es gab mehrere Höhepunkte.
Ellen Liebner
08:00 Uhr
1 min.
Sanierungen am Fachschulzentrum Freiberg-Zug: Neue Gelder bewilligt
Das Fachschulzentrum im Freiberger Stadtteil Zug.
Seit geraumer Zeit wird das marode Gebäude auf Vordermann gebracht. Nun wird eine weitere Etappe angegangen.
Wieland Josch
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
02.08.2025
2 min.
Plauen feiert in Sorga: Beim Siedlerfest geht die Post ab
Das traditionelle Sommerfest in der „Sorsch“ wurde Freitagabend stimmungsvoll eröffnet - 90 Helfer sind für die Gäste auf den Beinen.
Ellen Liebner
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel