Kleiner Fan aus dem Vogtland steht mit Idol auf der Bühne

Volker Rosin ist als Liedermacher für Kinder bekannt. Jetzt kam er ins Plauener Parktheater – und erfüllte einem jungen Vogtländer einen besonderen Wunsch.

Einmal mit einem Star auf der Bühne stehen: Für Leonard Förster ist dieser Traum in Erfüllung gegangen. Der junge Vogtländer aus Plauens Partnerstadt Hof stand am Sonntag gemeinsam mit Kinderlieder-Macher Volker Rosin auf der Bühne des Parktheaters und präsentierte sich dort stimmgewaltig und musikalisch. Im Parktheater machte Volker Rosin...