Kleiner Lichtblick auf dem vogtländischen Arbeitsmarkt: So ist die aktuelle Situation

Im Oktober ist die Zahl der Arbeitslosen im Vogtlandkreis leicht zurückgegangen. Das ist aber nicht die einzige positive Nachricht in der Bilanz von Agenturchef Andreas Fleischer.

Die Arbeitslosigkeit ist im Oktober im Vogtlandkreis leicht gesunken. Es gab 88 arbeitslose Frauen und Männer weniger als im September. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 5,9 Prozent. Die in früheren Jahren übliche Herbstbelebung blieb aber aus, bilanziert Agenturchef Andreas Fleischer. Positiv sei, dass im Oktober 427 Menschen eine neue...