Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Kleiner Lichtblick auf dem vogtländischen Arbeitsmarkt: So ist die aktuelle Situation

Das Jobcenter hat im Oktober mehrere hundert Vogtländer in Beschäftigung und Ausbildung gebracht.
Das Jobcenter hat im Oktober mehrere hundert Vogtländer in Beschäftigung und Ausbildung gebracht. Bild: Symbolfoto: Jens Kalaene/dpa
Das Jobcenter hat im Oktober mehrere hundert Vogtländer in Beschäftigung und Ausbildung gebracht.
Das Jobcenter hat im Oktober mehrere hundert Vogtländer in Beschäftigung und Ausbildung gebracht. Bild: Symbolfoto: Jens Kalaene/dpa
Plauen
Kleiner Lichtblick auf dem vogtländischen Arbeitsmarkt: So ist die aktuelle Situation
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Oktober ist die Zahl der Arbeitslosen im Vogtlandkreis leicht zurückgegangen. Das ist aber nicht die einzige positive Nachricht in der Bilanz von Agenturchef Andreas Fleischer.

Die Arbeitslosigkeit ist im Oktober im Vogtlandkreis leicht gesunken. Es gab 88 arbeitslose Frauen und Männer weniger als im September. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 5,9 Prozent. Die in früheren Jahren übliche Herbstbelebung blieb aber aus, bilanziert Agenturchef Andreas Fleischer. Positiv sei, dass im Oktober 427 Menschen eine neue...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
30.09.2025
1 min.
Arbeitslosigkeit im Landkreis Zwickau ist leicht gesunken
Die Anzahl der Arbeitslosen im Landkreis Zwickau ist im September leicht gesunken.
Die Arbeitsagentur verzeichnet Ende September 314 Arbeitslose weniger als Ende August, aber 1123 mehr als vor einem Jahr.
Michael Brandenburg
18:00 Uhr
2 min.
Arbeitslos in Mittelsachsen: Generation Ü50 rückt in den Fokus
Die Arbeitsagentur meldet steigende Arbeitslosenzahlen für Mittelsachsen.
Der Herbst hat keine Entspannung auf dem mittelsächsischen Arbeitsmarkt gebracht. Die Arbeitslosenquote stieg im Oktober auf 5,8 Prozent. Die Region Hainichen verzeichnet den größten Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Oktober.
Jan Leißner
11:14 Uhr
3 min.
Wie fühlt sich Heimat im Vogtland an? 24 junge Stimmen geben in der Vorweihnachtszeit Antwort
Tina Rubner, Doritta Kolb-Unglaub, Frederike Weißflog und Emma Weidlich bei einer Aufnahme.
Der Demokratieverein Colorido hat seinen Solidarischen Adventskalender auch in diesem Jahr wieder neu erfunden. Gemeinsam mit dem Kreisjugendring wird das Format im Dezember zum ersten Mal hörbar.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel