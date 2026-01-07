MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • „Kleines Neujahrswunder“: Feuerwehr befreit in Plauen tauben Hund aus Kanalrohr

Rettungsaktion geglückt: Nach zwei Stunden konnte ein kleiner Hund befreit werden.
Rettungsaktion geglückt: Nach zwei Stunden konnte ein kleiner Hund befreit werden. Bild: Stadt Plauen
Rettungsaktion geglückt: Nach zwei Stunden konnte ein kleiner Hund befreit werden.
Rettungsaktion geglückt: Nach zwei Stunden konnte ein kleiner Hund befreit werden. Bild: Stadt Plauen
Plauen
„Kleines Neujahrswunder“: Feuerwehr befreit in Plauen tauben Hund aus Kanalrohr
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Tier hatte sich auf der Gassirunde in einem Rohr verirrt und saß fest – bei Eiseskälte. Wie der Vierbeiner schließlich gerettet werden konnte.

Da schlug das Herz der tierlieben Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stöckigt und der Plauener Berufsfeuerwehr etwas schneller: Am Neujahrstag hatte sich ein älterer Hund nachmittags auf der Gassirunde in ein Kanalrohr am Brander Weg in Oberlosa verirrt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:35 Uhr
2 min.
Winterwunderland Vogtland: Die ersten Loipen locken zum Langlauf
Die Kammloipe ist ein Paradies für Langläufer.
Seit Tagen schneit es immer wieder im Vogtland. Langläufer mussten sich bisher allerdings noch gedulden. Doch nun sind die ersten Loipen präpariert.
Nancy Dietrich
21.12.2025
1 min.
Nur zwei Wochen, nachdem er aufgestellt wurde: Neuer 24-Stunden-Automat in Rodewisch beschädigt
Der Automat von Carli’s Kaffeerösterei in Rodewisch ist beschädigt worden.
Der Automat an Carli’s Kaffeerösterei ist kurz nach Inbetriebnahme defekt. Was bisher bekannt ist.
Jonas Patzwaldt
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
16:35 Uhr
2 min.
Rohr frei!: So werden Sie Verstopfungen in der Spüle los
Hausmittel wie Natron, Essig und heißes Wasser helfen, leichte Verstopfungen im Abfluss zu beseitigen und sind eine umweltfreundliche Alternative zu chemischen Reinigern.
Haare, Nudeln, feste Fette: Sie alle verstopfen gern den Abfluss. Wie man das Dauerbrennerproblem im Haushalt einfach löst.
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
Mehr Artikel