„Kleines Neujahrswunder“: Feuerwehr befreit in Plauen tauben Hund aus Kanalrohr

Plauen
Das Tier hatte sich auf der Gassirunde in einem Rohr verirrt und saß fest – bei Eiseskälte. Wie der Vierbeiner schließlich gerettet werden konnte.
Da schlug das Herz der tierlieben Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stöckigt und der Plauener Berufsfeuerwehr etwas schneller: Am Neujahrstag hatte sich ein älterer Hund nachmittags auf der Gassirunde in ein Kanalrohr am Brander Weg in Oberlosa verirrt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.