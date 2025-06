Kleinode entdecken: Familienzentrum Plauen lädt während der Sommerferien zur Gartenrunde

Jeweils Freitag ist Treffpunkt an einem anderen Garten - zum Fachsimpeln oder auch nur Erfreuen. Wie kann man dabei sein?

Zum Ferienauftakt und in den Folgewochen lädt der Spiel-Spaß-Kindertreff im Mehrgenerationenhaus am Plauener Albertplatz wieder zu seinen Gartenrunden ein. Sie finden am 27. Juni und in den folgenden Ferienwochen jeweils Freitag statt. Treffpunkt ist jeweils 15 Uhr an einem anderen Garten.