Kleintransporter rast in Mittelleitplanke: Pendler-Stau auf der A 72 bei Plauen

Infolge des Unfalls fuhr ein weiteres Auto in der Stauschlange auf. Trotz schwieriger Bergung rollt der Verkehr aber wieder.

Albtraum für Pendler: Am frühen Dienstagmorgen ging an der Auffahrt Plauen-Ost der Autobahn 72 nichts mehr. Grund für den Stau war laut Lagezentrum der Polizei ein verunfallter Kleintransporter. Er war, aus Fahrtrichtung Hof kommend, um kurz nach 4 Uhr in die Mittelleitplanke gekracht und verkeilte sich dort. Die Bergung gestaltete sich...