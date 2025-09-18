„Kohlhaas“ als Maskenspiel: Einführungssoiree im Plauener Theater

Diese Inszenierung von „Kohlhaas“ verspricht ein Theatererlebnis der besonderen Art. Vor der Premiere in Plauen soll das Publikum vorbereitet werden.
Wie erzählt man Heinrich von Kleists „Kohlhaas“ mit Clowns und Masken? Rico Dietzmeyer von der Leipziger Compania Sincara wagt dieses Experiment. Der Regisseur erregte mit grotesken Maskenbildern internationales Aufsehen. Drei Clowns – Hanscarl, Pimpernelle und Mädesüß – unterhalten in seiner Fassung das Publikum. Sie erzählen die Geschichte des berühmten Rosshändlers, der für sein Recht kämpft. Begleitet von Musik werden Komik und Tragik versprochen, die den Stoff in neuem Licht erscheinen lassen. Theatersprecherin Carolin Eschenbrenner teilt mit, dass vor der Premiere in Plauen am 25. September zur eintrittsfreien Einführung mit öffentlicher Probe eingeladen wird. Besucher erfahren mehr über das Konzept. Am Freitag, 19. September, ab 17 Uhr ist es soweit. (nütz)