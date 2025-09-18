Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Rolf Arnold
Bild: Rolf Arnold
Plauen
„Kohlhaas“ als Maskenspiel: Einführungssoiree im Plauener Theater
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Diese Inszenierung von „Kohlhaas“ verspricht ein Theatererlebnis der besonderen Art. Vor der Premiere in Plauen soll das Publikum vorbereitet werden.

Plauen.

Wie erzählt man Heinrich von Kleists „Kohlhaas“ mit Clowns und Masken? Rico Dietzmeyer von der Leipziger Compania Sincara wagt dieses Experiment. Der Regisseur erregte mit grotesken Maskenbildern internationales Aufsehen. Drei Clowns – Hanscarl, Pimpernelle und Mädesüß – unterhalten in seiner Fassung das Publikum. Sie erzählen die Geschichte des berühmten Rosshändlers, der für sein Recht kämpft. Begleitet von Musik werden Komik und Tragik versprochen, die den Stoff in neuem Licht erscheinen lassen. Theatersprecherin Carolin Eschenbrenner teilt mit, dass vor der Premiere in Plauen am 25. September zur eintrittsfreien Einführung mit öffentlicher Probe eingeladen wird. Besucher erfahren mehr über das Konzept. Am Freitag, 19. September, ab 17 Uhr ist es soweit. (nütz) Foto: Rolf Arnold

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.09.2025
1 min.
Konzertabend im Malzhaus: Zwei Pianisten bieten Neoklassik
Der Freitagabend könnte experimentierfreudigen Musikfans gefallen: Im Plauener Malzhaus vermischen zwei Pianisten diverse Genres miteinander.
Jakob Nützler
20.09.2025
2 min.
CDU-Gesundheitspolitikerin: Rauchverbot im Auto wäre Placebo
Ein Rauchverbot im Auto soll Schwangere und Minderjährige vor den Gefahren des Passivrauchens schützen, die CDU-Politikerin Borchardt warnt vor Symbolpolitik. (Symbolbild)
Schätzungen zufolge sind rund eine Million Minderjährige Tabakrauch im Auto ausgesetzt. Ein Verbot reiche jedoch nicht, sagt CDU-Politikerin Simone Borchardt.
19.09.2025
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
15.09.2025
1 min.
Einladung ins Plauener Theater: Die Macher hinter neuem Schauspieldrama kennenlernen
Das Vogtlandtheater gibt am Dienstag, 16. September, einen Einblick in Wolfgang Borcherts Kriegsheimkehrer-Drama. Bald schon folgt die Premiere.
Jakob Nützler
20.09.2025
3 min.
Trump verfügt Gebühr von 100.000 Dollar für Visa-Kategorie
Für ein H1B-Visum für ausländische Beschäftigte sollen US-Unternehmen künftig 100.000 Dollar pro Jahr zahlen.
Am Erfolg des Silicon Valley haben Ausländer, die mit einem H1B-Visum ins Land kamen, großen Anteil. Jetzt sollen US-Firmen für solche Visa 100.000 Dollar pro Jahr zahlen.
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
Mehr Artikel