  • Kommentar zum ersten „Low Sensory Day“ in Plauen: Warum nicht mehr davon?

In der Fabrik der Fäden in Plauen gab es zum ersten Mal einen reizarmen Museumstag.
In der Fabrik der Fäden in Plauen gab es zum ersten Mal einen reizarmen Museumstag.
In der Fabrik der Fäden in Plauen gab es zum ersten Mal einen reizarmen Museumstag.
In der Fabrik der Fäden in Plauen gab es zum ersten Mal einen reizarmen Museumstag.
Meinung
Plauen
Kommentar zum ersten „Low Sensory Day“ in Plauen: Warum nicht mehr davon?
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Menschen mit Autismus haben es nicht einfach in unserer Gesellschaft. Warum bieten wir ihnen nicht häufiger reizarme Orte? Das schadet niemandem, findet unsere Autorin.

Am Freitag war es in der Fabrik der Fäden in Plauen ruhig und entspannt. Keine lauten Videos, keine blinkenden Lichter. Wofür das Museum eigentlich bekannt ist – multimediale Effekte – war einfach mal aus. Und das ist gut so.
