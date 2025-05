Nach E-Roller-Brand im Vogtland: Kreisbrandmeister warnt vor Explosionsgefahr von Akkus - „Grundsätzlich würde ich jedem Haushalt einen Feuerlöscher empfehlen“

Vogtland, Plauen. Gerd Pürzel (40) ist Kreisbrandmeister im Vogtland und auch für Bevölkerungsschutz zuständig. Im Interview der „Freien Presse“ erklärt er, worauf man zu Hause beim Umgang mit Akkus achten sollte.

„Freie Presse“: Herr Pürzel, als in Limbach in einem Haus ein E-Roller brannte, hat das viele bewegt. Was treibt Sie bei dem Thema um?