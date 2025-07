Krypto-Betrug: Vogtländerin verliert fast 25.000 Euro

Die Polizei hat am Dienstag erneut vor der Betrugsmasche gewarnt. Was war passiert?

Eine Vogtländerin ist in den vergangenen Wochen auf Krypto-Betrüger hereingefallen. Über den Fall hat die Polizei am Donnerstag informiert. Demnach hat eine 39-Jährige in der letzten Juni- und ersten Juliwoche Geld über einen Online-Dienstleister in Kryptowährungen investiert. Nachdem sie mehrere Teilüberweisungen tätigte, wollte sie sich...