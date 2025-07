Kühl und nass? - Die Vogtlandbibliothek in Plauen hat dazu ein Alternativ-Ferienangebot

Immer mittwochs bietet die Einrichtung in den Sommerferien eine kostenfreie Ferienaktion. In dieser Woche geht es um Pokémons.

Immer mittwochs lädt die Vogtlandbibliothek in den Sommerferien zu kostenfreien Ferienaktionen ein. Auf alle Pokémon-Fans wartet in dieser Woche, am 23. Juli, ein Thementag „Pokémon – let‘s go“. In der Zeit von 13 bis 15.30 Uhr sind Pikachu und seine Freunde beim Spielen und Basteln dabei. Junge Pokémon-Fans ab sechs Jahren können...