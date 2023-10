Kulturbesetzung auf dem Schmökersofa: Plauener Lesefest startet wieder

Ob von betrüblichen Ereignissen, brennenden Opernhäusern oder Fußpflegegesprächen - der Vorlesestoff der Gäste, die auf dem Schmökersofa am 11. November Platz nehmen, hat es in sich.

Mit der dunklen Jahreszeit startet eine neue Auflage des Plauener Lesefestes Schmökersofa. Drei Leseratten laden zum gemütlichen Literaturabend an private Plätze in der Spitzenstadt ein. Wo genau am 11. November gelesen wird, darüber geben wie immer die erworbenen Eintrittskarten Aufschluss, auf denen Namen und Adressen der Gastgeber steht.