Kundensturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen

Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?

Er wollte am Donnerstagmorgen bei der Eröffnung des neuen Plauener Edeka-Centers der erste sein. Der Plan ging auf. Andreas Hollenbach stand mit seinem Einkaufswagen in der langen Reihe wartender Kunden ganz vorn, als Filialleiterin Eileen Gran kurz vor 7 Uhr auf den Knopf drückte, um die Schiebetüren von Sachsens modernstem Einkaufsmarkt zu... Er wollte am Donnerstagmorgen bei der Eröffnung des neuen Plauener Edeka-Centers der erste sein. Der Plan ging auf. Andreas Hollenbach stand mit seinem Einkaufswagen in der langen Reihe wartender Kunden ganz vorn, als Filialleiterin Eileen Gran kurz vor 7 Uhr auf den Knopf drückte, um die Schiebetüren von Sachsens modernstem Einkaufsmarkt zu...