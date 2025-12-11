MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Kundensturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen

Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür. Bild: Ellen Liebner
Kurz vor 7 Uhr: Die Spannung steigt. Marktleiterin Eileen Gran drückt den Knopf zum Öffnen der Schiebetüren.
Kurz vor 7 Uhr: Die Spannung steigt. Marktleiterin Eileen Gran drückt den Knopf zum Öffnen der Schiebetüren. Bild: Ellen Liebner
Zweieinhalb Stunden nach Marktöffnung schnitt Oberbürgermeister Steffen Zenner (2. von links) am Vormittag gemeinsam mit Marktbetreiber Karl-Christian Bruckner (3. von links) und weiteren Mitarbeitern sowie Vertretern von Edeka das Band durch.
Zweieinhalb Stunden nach Marktöffnung schnitt Oberbürgermeister Steffen Zenner (2. von links) am Vormittag gemeinsam mit Marktbetreiber Karl-Christian Bruckner (3. von links) und weiteren Mitarbeitern sowie Vertretern von Edeka das Band durch. Bild: Ellen Liebner
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür. Bild: Ellen Liebner
Kurz vor 7 Uhr: Die Spannung steigt. Marktleiterin Eileen Gran drückt den Knopf zum Öffnen der Schiebetüren.
Kurz vor 7 Uhr: Die Spannung steigt. Marktleiterin Eileen Gran drückt den Knopf zum Öffnen der Schiebetüren. Bild: Ellen Liebner
Zweieinhalb Stunden nach Marktöffnung schnitt Oberbürgermeister Steffen Zenner (2. von links) am Vormittag gemeinsam mit Marktbetreiber Karl-Christian Bruckner (3. von links) und weiteren Mitarbeitern sowie Vertretern von Edeka das Band durch.
Zweieinhalb Stunden nach Marktöffnung schnitt Oberbürgermeister Steffen Zenner (2. von links) am Vormittag gemeinsam mit Marktbetreiber Karl-Christian Bruckner (3. von links) und weiteren Mitarbeitern sowie Vertretern von Edeka das Band durch. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Kundensturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?

Er wollte am Donnerstagmorgen bei der Eröffnung des neuen Plauener Edeka-Centers der erste sein. Der Plan ging auf. Andreas Hollenbach stand mit seinem Einkaufswagen in der langen Reihe wartender Kunden ganz vorn, als Filialleiterin Eileen Gran kurz vor 7 Uhr auf den Knopf drückte, um die Schiebetüren von Sachsens modernstem Einkaufsmarkt zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:03 Uhr
3 min.
EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum. (Archivbild)
Weniger Bürokratie, mehr Klarheit: Die EZB will kleine Banken entlasten und Kapitalpuffer bündeln. Was bedeutet das für den Wettbewerb mit US-Banken?
26.11.2025
4 min.
Vor der Neueröffnung des E-Centers in Plauen: Das ist der neue Marktleiter – „mein höchster Schulabschluss ist die mittlere Reife“
Inhaber des neuen E-Centers in Plauen: Karl-Christian Bruckner.
Der neue Edeka-Markt an der Reißiger Straße öffnet am 11. Dezember. Den Hut in dem Center hat ein 37-Jähriger auf. Wer ist der Mann und wie wurde er Marktchef?
Jonas Patzwaldt
15:06 Uhr
6 min.
Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
Die Koalitionsspitzen präsentieren nach nächtlichen Beratungen Ergebnisse.
"Sichtbar und spürbar" - so sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen Menschen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Basil Wegener, Andreas Hoenig, Sascha Meyer und Christoph Trost, dpa
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
10.12.2025
3 min.
Edeka eröffnet am Donnerstag in Plauen Sachsens modernsten Supermarkt
Alles bereit für den Start: Florian Finger und Mary-Ann Beger am Eingang des E-Center.
Das neue E-Center am Plauener Ovalverkehr ist fertig. Was Kunden dort ab Donnerstag erwartet und wo noch Vorsicht geboten ist.
Uwe Selbmann
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel