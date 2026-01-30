MENÜ
Bei der Kundgebung am Postplatz wurden die Flaggen Kurdistans und Rojavas geschwenkt.
Bei der Kundgebung am Postplatz wurden die Flaggen Kurdistans und Rojavas geschwenkt.
Plauen
Kundgebung in Plauen für ein freies Kurdistan
Redakteur
Von Swen Uhlig
Syrische, irakische und türkische Kurden haben am Freitag am Postplatz für ihre Heimat demonstriert. Die Aktion stand unter dem Motto „Solidarität mit Rojava“.

Annähernd 80 Menschen haben am Freitag in der Plauener Innenstadt für ein freies Kurdistan demonstriert. Sie riefen „Freies Kurdistan“ sowie „Freies Rojava“ in englischer und kurdischer Sprache. Rojava ist eine Provinz in Nord- bzw. Ostsyrien. Zugleich wurden Flaggen Kurdistans, Rojavas sowie der kurdischen Miliz YPG geschwenkt. „Wir...
