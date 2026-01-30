Kundgebung in Plauen für ein freies Kurdistan

Plauen
Syrische, irakische und türkische Kurden haben am Freitag am Postplatz für ihre Heimat demonstriert. Die Aktion stand unter dem Motto „Solidarität mit Rojava“.
Annähernd 80 Menschen haben am Freitag in der Plauener Innenstadt für ein freies Kurdistan demonstriert. Sie riefen „Freies Kurdistan“ sowie „Freies Rojava“ in englischer und kurdischer Sprache. Rojava ist eine Provinz in Nord- bzw. Ostsyrien. Zugleich wurden Flaggen Kurdistans, Rojavas sowie der kurdischen Miliz YPG geschwenkt. „Wir...
