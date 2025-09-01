„Kunstbetrachtung“ im Plauener Malzhaus zu Edvard Munch

Der Vortrag findet am Donnerstag, 4. September, ab 17 Uhr im Veranstaltungszentrum statt.

Ein Vortrag über den Maler und Grafiker Edvard Munch ist am Donnerstag, 4. September, ab 17 Uhr im Plauener Veranstaltungszentrum Malzhaus, Alter Teich 7-9, zu erleben. Der Vortrag findet in der Reihe „Kunstbetrachtungen“ statt, so der Veranstalter. Der berühmte Norweger, der 1863 in Löten bei Oslo geboren wurde, nahm zunächst ein Studium...