Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
„Kunstbetrachtung“ im Plauener Malzhaus zu Edvard Munch
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Vortrag findet am Donnerstag, 4. September, ab 17 Uhr im Veranstaltungszentrum statt.

Ein Vortrag über den Maler und Grafiker Edvard Munch ist am Donnerstag, 4. September, ab 17 Uhr im Plauener Veranstaltungszentrum Malzhaus, Alter Teich 7-9, zu erleben. Der Vortrag findet in der Reihe „Kunstbetrachtungen“ statt, so der Veranstalter. Der berühmte Norweger, der 1863 in Löten bei Oslo geboren wurde, nahm zunächst ein Studium...
